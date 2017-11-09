МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ДОНЕЧЧИНИ ОТРИМАЛИ МАЙЖЕ 575 МЛН ГРН ЄДИНОГО ПОДАТКУ

Єдиний податок є стабільним джерелом наповнення місцевих бюджетів Донецької області, саме тому фахівці фіскальної служби області приділяють значну увагу створенню комфортних умов для розвитку та роботи підприємництва у регіоні.
За десять місяців 2017 року від платників, які використовують спрощену систему оподаткування, місцеві бюджети Донеччини отримали майже 575 млн гривень. Слід зазначити, що надходження єдиного податку постійно зростають. Так, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, підприємці-єдинники збільшили сплату податку на 191 млн грн, або на 50%.
Основними платниками єдиного податку на Донеччині є фізичні особи, які забезпечили надходження до місцевих бюджетів у сумі 339 млн гривень. Найбільші суми єдиного податку надійшли від підприємців м. Маріуполь – майже 105 млн грн (31%) та Покровського району – понад 49 млн гривень (14,5%). На сьогодні у Донецькій області на спрощеній системі оподаткування перебуває 41420 фізичних осіб-підприємців.