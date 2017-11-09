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ЗАМІСТЬ ПУТІВОК «ЧОРНОБИЛЬЦЯМ» ДАВАТИМУТЬ ГРОШІ

09.11.2017 Новини Комментариев нет
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Для реалізації прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на отримання за їхнім бажанням грошової компенсації замість путівки Урядом прийнято рішення встановити середню вартість путівки. Така компенсація виплачуватиметься з розрахунку 35 відсотків чинного на 1 січня відповідного року одного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Це передбачено розробленою Міністерством соціальної політики постановою Кабінету Міністрів України.

Прийняття постанови забезпечить виконання Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та проведення виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки з 1 січня 2018 року, і сприятиме реалізації принципу соціальної справедливості.

Виплата зазначеної компенсації проводитиметься за бюджетною програмою  ,,Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”. Реалізація акта не потребуватиме додаткових видатків із Державного бюджету України.

 

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