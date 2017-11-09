ЗАМІСТЬ ПУТІВОК «ЧОРНОБИЛЬЦЯМ» ДАВАТИМУТЬ ГРОШІ

Для реалізації прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на отримання за їхнім бажанням грошової компенсації замість путівки Урядом прийнято рішення встановити середню вартість путівки. Така компенсація виплачуватиметься з розрахунку 35 відсотків чинного на 1 січня відповідного року одного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Це передбачено розробленою Міністерством соціальної політики постановою Кабінету Міністрів України.
Прийняття постанови забезпечить виконання Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та проведення виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки з 1 січня 2018 року, і сприятиме реалізації принципу соціальної справедливості.
Виплата зазначеної компенсації проводитиметься за бюджетною програмою ,,Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”. Реалізація акта не потребуватиме додаткових видатків із Державного бюджету України.