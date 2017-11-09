ГОРОСКОП НА 9 ЛИСТОПАДА

ОВЕН
Зосередьтеся на проблемах, з якими можете впоратися самостійно, а на все інше не звертайте уваги. Тримайтеся подалі від людей, які вам не до душі, відмовтеся від спільних справ з ними. До вас можуть тягнутися особистості з недобрими помислами. Намагайтеся розгледіти їх справжні наміри, це допоможе вам у майбутньому.
ТЕЛЕЦЬ
Ви можете почати справи, якими давно хотіли зайнятися. Важливі переговори, підписання документів — все повинно пройти на високому рівні. День може виявитися перспективним в питаннях, що стосуються любові. Не виключені нові знайомства.
БЛИЗНЮКИ
Ви будете завалені різними справами, і осилити все, що навалилося на вас виявиться завданням не з легких. Не намагайтеся все робити поодинці. Зараз саме час залучати людей, які готові вам допомогти. Звертаючись з проханнями, намагайтеся проявити максимум дипломатії і тактовності.
РАК
На цей день постарайтеся запланувати справи, які ви відкладали до кращих часів. Настав час, коли ви зможете перевернути гори. Постарайтеся контролювати свої емоції, інакше можете незаслужено образити тих, хто знаходиться в поряд. Зараз ваші слова і вчинки будуть наповнені особливою енергією, не завжди корисною для оточуючих.
ЛЕВ
Даний час більше підходить для отримання задоволень, ніж для праці. Тому, якщо ви щось давно хотіли купити, з кимось зустрітися або кудись сходити, не відкладайте. Якщо в поле вашого зору симпатична людина, то не відмовляйтеся від знайомства.
ДІВА
В даний час ви здатні впоратися з будь-яким завданням, тому заплануйте якомога більше різних справ. Свої сили ви будете черпати у взаєминах з коханою людиною, яка надихне вас на якісь яскраві вчинки.
ТЕРЕЗИ
День розташовує до неспішного виконання повсякденних обов’язків. Не плануйте занадто багато справ — надмірні фізичні і емоційні навантаження вам зараз протипоказані. Намагайтеся більше часу проводити на свіжому повітрі в компанії приємних вам людей.
СКОРПІОН
На роботі не варто форсувати події. Потрібно продовжувати розпочаті справи і наводити порядок на робочому місці. Домогтися успіху дозволять нестандартні рішення. При першій-ліпшій можливості використовуйте час для відпочинку. Не завадить контроль над витратами. Цей період сприятливий для романтичних відносин.
СТРІЛЕЦЬ
Не робіть необдуманих кроків. Будьте акуратніше з грошима, постарайтеся не вкладати їх в сумнівні заходи або не дуже потрібні речі. Уникайте критики на адресу улюблених людей — зараз вони особливо вразливі.
КОЗЕРІГ
Чим менше зараз ви будете проявляти активність, тим краще. У спілкуванні з близькими і ділових розмовах ви можете опинитися необ’єктивними. Тому спочатку думайте і тільки потім кажіть та дійте. В особистих стосунках не повинно виникнути ніяких складнощів.
ВОДОЛІЙ
Цей день сприятливий для пошуку нової роботи і підвищення професійного рівня. Зараз йде час, коли ви в будь-якій області можете бути на коні. Намітьте важливі справи, переговори і зустрічі. В любовній сфері також не очікується розчарувань.
РИБИ
Не слід дуже старатися на роботі, так як ваші здобутки не будуть оцінені по достоїнству. Скоро настає час, коли ви зможете себе проявити. Будьте більш чуйними до тих, кого любите, інакше можуть виникнути образи. В борг постарайтеся не давати.