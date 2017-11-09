ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 9 ЛИСТОПАДА

- 1799 — переворот 18 брюмера привів Наполеона до влади у Франції.
- 1867 — в Японії сьоґун Токуґава Йосінобу повернув державну влади Імператору.
- 1907 — британський король Едуард VII отримав у подарунок найбільший діамант у світі.
- 1918 — на руїнах Австро-Угорщини проголосили Австрійську Республіку.
- 1918 — у Львові створили виконавчий орган ЗУНР (з 13 листопада 1918 року — Державний Секретаріат).
- 1938 — у Хусті для організації оборони Карпатської України утворили напіввійськову організацію «Карпатська Січ»
- 1938 — у Німеччині відбулися масові погроми євреїв «Кришталева ніч».
- 1941 — Розпочалася оборона Севастополя
- 1947 — команда «Динамо» (Київ) перемогла «Харчовик» (Одеса) з рахунком 5:1 і здобула кубок 1947 року.
- 1956 — на знак протесту проти вступу радянських військ до Угорщини французький філософ і письменник Ж.-П.Сартр вийшов з Французької компартії.
- 1961 — місто Сталіне дістало назву Донецьк.
- 1976 — у Києві створили Українську громадську групу сприяння виконанню Гельсінських угод.
- 1977 — Українська Гельсінкська Група оприлюднила «Маніфест українського правозахисного руху».
- 1989 — Почалося руйнування Берлінської стіни.
- 1995 — Македонія і Україна прийняті до Ради Європи.
- 1997 — в Україні вперше відзначили День української писемності та мови.