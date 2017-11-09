ВЕРХОВНА РАДА УХВАЛИЛА ЗАКОН ПРО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Документ встановлює порядок укладення договорів на отримання комплексу житлово-комунальних послуг, а саме на послугу управління, водопостачання, поводження з побутовими відходами, газ, електрика.
Верховна Рада України ухвалила у повторному другому читанні проект закону №1581-д «Про житлово-комунальні послуги». Таке рішення підтримали 262 народних депутати.
Даний законопроект встановлює порядок укладення договорів на отримання комплексу житлово-комунальних послуг, а саме на послугу управління, водопостачання, поводження з побутовими відходами, газ, електрика.
Закон передбачає постачання теплової енергії у багатоквартирних будинках, який здійснюватиметься згідно з договором про надання комунальної послуги з постачання теплової енергії.
Так, тарифи на теплову енергію, що поставляються за допомогою систем автономного опалення, встановлюватимуться окремо для кожного багатоквартирного будинку. Кожен будинок буде обладнаний системою автономного опалення, з урахуванням собівартості, постачання теплової енергії та рентабельності суб’єкта господарювання.
Крім того, виводиться в окрему послугу поводження з відходами, запроваджується перевірка якості житлово-комунальних послуг.
Встановлюється, що власники, користувачі та орендарі джерел утворення побутових відходів, повинні будуть укладати договори з виконавцем послуг з їхнім вивезенням, здійснювати оплату послуг та забезпечувати відповідне роздільне збирання.
Нагадаємо, 7 листопада Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону “Про внесення змін до законодавчих актів з питань забезпечення жилими приміщеннями військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби”.
Як повідомлялося, 19 жовтня Верховна Рада прийняла в цілому законопроект 6327 «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів».