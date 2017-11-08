ІМЕНИНИ 8 ЛИСТОПАДА

Антон (Антоній) — чоловіче ім’я латинського походження. Походження імені пов’язано з римським родовим ім’ям Антоніус. Воно може означати «состязающийся в силі», «протистоїть», «вступає в бій». Деякі дослідники вказують на зв’язок імені Антон з грецьким словом, яке перекладається як «колір», «квітка».
Панас — ім’я давньогрецького походження, означає: безсмертний. Це ім’я сьогодні зустрічається досить рідко
Василь — чоловіче ім’я, яке має давньогрецькі корені. Походження імені Василь пов’язано з грецьким словом «басилиос», що означає «царський», «царствений».
Дмитро (Димитрий) — походження імені від грецького слова “Деметріос”, що означає «стосовний до Деметри». Богиня Деметра (Мати Ячменю, Мати-Земля) в античній міфології – це покровителька землеробства і богиня родючості.