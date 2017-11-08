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ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ОПРИЛЮДНИВ ПРОГРАМИ ЗНО-2018 

08.11.2017 Сюжети Комментариев нет
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На сайті Українського центру оцінювання якості освіти доступні програми ЗНО, характеристики сертифікаційних робіт та критерії оцінювання завдань відкритої форми.

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