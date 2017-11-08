СТУДЕНТ ПОВЕРНЕ ДО БЮДЖЕТУ КОШТИ, ВИТРАЧЕНІ НА ЙОГО НАВЧАННЯ

У 2012 році між Донецьким національним медичним університетом ім. М. Горького та Мар’їнською районною радою було укладено договір про здійснення навчання громадянина за рахунок коштів вказаної ради, з обов’язком після отримання освіти відпрацювати за спеціальністю 5 років у медичному закладі Мар’їнського району.
Однак студента через два роки відрахували з навчального закладу через відмову продовжити навчання за новою адресою університету у м. Лиман, куди заклад вимушений був переїхати через окупацію м. Донецька.
Невиконання договірних зобов’язань призвело до зайвих витрат коштів місцевого бюджету та заподіяло шкоду інтересам держави у сумі понад 26 тис грн.
У зв’язку з цим Волноваська місцева прокуратура звернулась до суду з позовною заявою про стягнення з колишнього студента боргу за навчання на користь Мар’їнської міської ради. Суд своїм рішенням задовольнив позов прокуратури в повному обсязі.
Прес-служба прокуратури Донецької області