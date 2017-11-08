СТУДЕНТАМ ПОДНЯЛИ СТИПЕНДИИ НА 18% – ГРОЙСМАН

Кабинет министров совместно с Министерством финансов, Министерством образования и науки и другими ведомствами разработал и принял решение о повышении стипендий студентам. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина, пишет сайт «Сегодня».
По его словам, повышенные стипендии будут выплачиваться с 1 ноября.
«Мы тщательно работали над тем, чтобы поддержать студенчество и нашли решение. Хочу сообщить хорошую весть студентам. С 1 ноября мы принимаем решение – повышаем академические и социальные стипендии на 18%», – сказал Гройсман.
Он отметил, что это очередной шаг политики повышения социальных стандартов.
«Работаем дальше – на развитие экономики и инвестирования в благосостояние наших граждан», – добавил глава правительства.
Напомним, в феврале нынешнего года Кабмин расширил список получателей социальных стипендий. Правительство усовершенствовало порядок предоставления выплат украинцам.
В августе стало известно, что в Украине сократят число получателей стипендий. Так, Министерство финансов планирует в 2018 году уменьшить количество получателей стипендий до 25%, а к 2020 году – до 15%.
4 октября Кабмин изменил процедуру назначения стипендий. Новшества касаются студентов, которым положены социальные выплаты.