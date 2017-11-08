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ПРО ЩО РОЗПОВІЛИ РОДИНСЬКІ ВЕТЕРАНИ РУСЛАНУ ТРЕБУШКІНУ?

08.11.2017 Сюжети Комментариев нет
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Покровський міський голова Руслан Требушкін регулярно проводить зустрічі з мешканцями Покровська, Родинського та селища Шевченко. Одна з таких зустрічей відбулась 7 листопада у приміщенні родинської організації ветеранів війни та праці.

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