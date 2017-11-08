ПРО ЩО РОЗПОВІЛИ РОДИНСЬКІ ВЕТЕРАНИ РУСЛАНУ ТРЕБУШКІНУ? 08.11.2017 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Покровський міський голова Руслан Требушкін регулярно проводить зустрічі з мешканцями Покровська, Родинського та селища Шевченко. Одна з таких зустрічей відбулась 7 листопада у приміщенні родинської організації ветеранів війни та праці. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:ветераны, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, Руслан Требушкін, совет ветеранов, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ