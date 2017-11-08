ПРОКУРАТУРА  НАПОЛЯГАЄ НА ЗАКРИТТІ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Костянтинівською місцевою прокуратурою подано позови до Донецького окружного адміністративного суду в інтересах держави до двох дошкільних навчальних закладів, які знаходяться у м. Костянтинівці та с. Предтечине Костянтинівського району.
Приводом для цього стали недоліки, виявлені прокуратурою під час опрацювання інформації щодо стану цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки дитячих садків.
Зокрема, мова йде про невідповідність планів евакуації дітей та дорослих, відсутність систем пожежної сигналізації, достатньої кількості первинних засобів пожежогасіння, пристроїв захисту будівлі від прямих попадань блискавки, евакуаційного освітлення та не оброблення дерев’яних конструкцій вогнезахисними засобами.
Також у дитсадках не визначені заходи безпеки щодо дій персоналу у нічний час, відсутні засоби радіаційного та хімічного захисту персоналу. Натомість у підвальних приміщеннях виявлені склади горючих матеріалів, що у будь-який момент може призвести до настання тяжких наслідків.
Прокуратура вимагає через суд визнати незаконною бездіяльність дошкільних навчальних закладів, Костянтинівської міської і Предтечинської сільської рад, а також зупинити роботу дитсадків до повного усунення порушень законодавства у вказаній сфері.
На теперішній час позови перебувають на розгляді суду.
Прес-служба прокуратури Донецької області