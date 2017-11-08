Актуально:

ПК «УКРАЇНА» ПЕРЕХОДИТЬ НА БАЛАНС МИРНОГРАДСКОЇ МІСЬКРАДИ

08.11.2017 Новини Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

8-го листопада на 38-й сесії Мирноградскої міської ради депутатський корпус розглядав питання щодо передачі ПК «Україна» з балансу ДП «Мирноградвугілля» на баланс Мирноградскої міської ради.

 

За даний проект рішення проголосували  22 депутати. Утрималися – 2.

Підготовкою проекту рішення по передачі даного об’єкту займалася спеціальна комісія, до якої входять депутати Мирноградскої міської ради,  міський голова і представники ДП «Мирноградвугілля».

«Основні робочі місця в ПК ми збережемо, також запевняю вас, що всі гуртки продовжать свою роботу. Фінансування ПК «Україна» ми продовжимо на тому ж рівні. Тобто, утримання ПК — додаткове навантаження для бюджету нашого міста приблизно в 4,5 мільйони гривень на рік.

Якщо буде можливість проводити там ремонтні роботи, будемо цим займатися, ви самі знаєте в якому стані знаходиться палац культури. Зараз основне завдання — зберегти те, що є, «- каже Олександр Брикалов.

Тепер ПК «Україна» буде фінансуватися за рахунок бюджету Мирноградської міської ради.

Всі юридичні моменти з передачі об’єкта на баланс міської ради будуть завершені протягом найближчого місяця, повідомляють у Мирноградській  міській раді. Тоді вже можна буде говорити про остаточну передачу даного об’єкта на баланс Мирноградської міської ради.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , , , , , , , ,

Додати коментар