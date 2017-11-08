ПК «УКРАЇНА» ПЕРЕХОДИТЬ НА БАЛАНС МИРНОГРАДСКОЇ МІСЬКРАДИ

8-го листопада на 38-й сесії Мирноградскої міської ради депутатський корпус розглядав питання щодо передачі ПК «Україна» з балансу ДП «Мирноградвугілля» на баланс Мирноградскої міської ради.
За даний проект рішення проголосували 22 депутати. Утрималися – 2.
Підготовкою проекту рішення по передачі даного об’єкту займалася спеціальна комісія, до якої входять депутати Мирноградскої міської ради, міський голова і представники ДП «Мирноградвугілля».
«Основні робочі місця в ПК ми збережемо, також запевняю вас, що всі гуртки продовжать свою роботу. Фінансування ПК «Україна» ми продовжимо на тому ж рівні. Тобто, утримання ПК — додаткове навантаження для бюджету нашого міста приблизно в 4,5 мільйони гривень на рік.
Якщо буде можливість проводити там ремонтні роботи, будемо цим займатися, ви самі знаєте в якому стані знаходиться палац культури. Зараз основне завдання — зберегти те, що є, «- каже Олександр Брикалов.
Тепер ПК «Україна» буде фінансуватися за рахунок бюджету Мирноградської міської ради.
Всі юридичні моменти з передачі об’єкта на баланс міської ради будуть завершені протягом найближчого місяця, повідомляють у Мирноградській міській раді. Тоді вже можна буде говорити про остаточну передачу даного об’єкта на баланс Мирноградської міської ради.