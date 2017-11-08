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У ПОКРОВСЬКУ ПРОЙШОВ ТУРНІР З АТЛЕТИЧНОГО ТРИБОРСТВА  

08.11.2017 Новини Комментариев нет
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06 листопада 2017 року на базі Покровського міського центру фізичного здоров’я населення  «Спорт для всіх» пройшов турнір з атлетичного триборства серед юнаків та дівчат. У змаганнях взяли участь 29 юних спортсменів та спортсменок.

Програма змагань складалась з:

  • присідань за 30 секунд;
  • стрибків у довжину з місця;
  • човникового бігу.

За результатами змагань:

1 місце – Талібов Сахіб

2 місце – Васильченко Владислав

3 місце – Дикань Євген

Переможці та призери нагороджені грамотами  ПМЦФЗН «Спорт для всіх».

Турнір провели інструктори – методисти  ПМЦФЗН «Спорт для всіх» Мотузенко Анатолій Анатолійович та Ухова Марина Олександрівна.

 

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