У ПОКРОВСЬКУ ПРОЙШОВ ТУРНІР З АТЛЕТИЧНОГО ТРИБОРСТВА  

06 листопада 2017 року на базі Покровського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» пройшов турнір з атлетичного триборства серед юнаків та дівчат. У змаганнях взяли участь 29 юних спортсменів та спортсменок.
Програма змагань складалась з:
- присідань за 30 секунд;
- стрибків у довжину з місця;
- човникового бігу.
За результатами змагань:
1 місце – Талібов Сахіб
2 місце – Васильченко Владислав
3 місце – Дикань Євген
Переможці та призери нагороджені грамотами ПМЦФЗН «Спорт для всіх».
Турнір провели інструктори – методисти ПМЦФЗН «Спорт для всіх» Мотузенко Анатолій Анатолійович та Ухова Марина Олександрівна.