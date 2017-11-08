Мова — це велике національне надбання, коштовний скарб, це пісня душі, покладена на слова. В ній досвід, мрії і сподівання мільйонів людей, об’єднаних в єдине ціле — народ.
9 листопада в Україні відзначається день української писемності та мови. Це свято було впроваджено в 1997 році згідно наказу Президента України Л. Кучми. Ця дата вибрана невипадково, бо згідно релігійного календаря 9 листопада — День преподобного Нестора-літописця і вважається, що саме з трудів Нестора починається українська писемна мова.
До цього свята, напередодні, 8 листопада, в Покровському історичному музеї відбувся захід – вечір читань «Мова рідна, слово рідне», на який були запрошені учні ліцею «Надія» та співробітники Покровського відділу поліції. Почесними гостями заходу були поетеси, члени творчого об’єднання «Суцвіття» Полуніна Ніна Іванівна, Останіна Надія Семенівна, Стременна Ніна Антонівна. Протягом заходу лунали українські вірші як авторські, так і інших поетів, в виконанні учнів ліцею «Надія»: Суржанської Анни, Макєєвої Анастасії, Самсонова Євгена, Черенкова Лева, Віцькової Любові. Всі присутні мали можливість доторкнутися до милозвучного слова рідної мови та відчути дружню атмосферу під час заходу.
Відомий український письменник XIX століття Панас Мирний писав: «Найбільше і найдорожче добро кожного народу — це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподівання, роздуми, досвід, почування». Тож бережімо рідну мову – безцінну скарбницю нашого народу.