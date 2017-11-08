НА ДОНЕЧЧИНІ СТАВСЯ ОБВАЛ ЗЕМЛІ НА ГЛИБИНУ 15 МЕТРІВ

7 листопада о 15:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про обвал верхньої поверхні землі на відкритій території у с. Стряпівка Бахмутського району Донецької області.
За вказаною адресою виїхала оперативна група 8-го Державного пожежно-рятувального загону. Як стало відомо, на місці події стався обвал землі діаметром 3 м та глибиною 15 м. Представники ДСНС огородили дільницю обвалу на площі 64 кв.м для гарантування безпеки місцевого населення.
Причина та обставини події наразі встановлюються. На 9 листопада заплановано засідання комісії ТЕБ та НС щодо розгляду питань стосовно даної події.
Від Головного управління залучалось 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки.
ГУ ДСНС України у Донецькій області