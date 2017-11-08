ЗАВТРА ПРОЙДЕ ДИКТАНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ

Завтра, 9 листопада, до Дня української писемності та мови «Українське радіо» проведе сімнадцятий за радіодиктант національної єдності. На першому каналі «Українського радіо» марафон розпочнеться о 12:00, текст диктанту звучатиме о 12:30. Доцент Київського університету ім. Б. Грінченка Олександр Авраменко читатиме його двічі у прямому ефірі. На замовлення «Українського радіо» він складає текст радіодиктанту із 120 – максимум 180 слів.
Також диктант транслюватиметься на радіо “Голос Донбасу” на частотах – Авдіївка – 95,7 МГц Бахмут – 87,9 МГц Волноваха – 100,3 МГц Краматорськ, Слов’янськ – 90,4 МГц Лисичанськ – 88,2 МГц Маріуполь – 88,0 МГц Мар’їнка – 95,3 МГц Щастя -95,7 МГц. До диктанту можуть доєднатися всі бажаючі. Традиційно його писатимуть у школах та вищих навчальних закладах. Також, якщо ви хочете писати диктант в компанії, можна прийти у Краматорську дитячу бібліотеку, де о 12 зберуться слухачі курсів української мови.
Диктант, написалий від руки, потрібно надіслати 9 або 10 листопада на адресу: Київ-1, Хрещатик, 26. Індекс – 01001. Дату відправлення визначатимуть за штемпелем на конверті. Також можна диктант відсканувати і надіслати упродовж 24 годин із початку акції до 10 листопада 12:00 в електронному вигляді на e-mail: rd@nrcu.gov.uа. 11 листопада об 11:11 на сайті «Українського радіо» буде опублоковано текст радіодиктанту і кожен зможе себе перевірити.