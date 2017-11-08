ГОРОСКОП НА 8 ЛИСТОПАДА

ОВЕН
Доведеться на якийсь час забути про своє гарне виховання. В ході скандалу, який розгориться між вами і вашим сусідом, ви будете активно використовувати ненормативну лексику у відповідь на почуту грубість і хамство.
ТЕЛЕЦЬ
В цей день багато годин проведуть у віртуальному просторі. Ви вступите в листування з дуже цікавою персоною, і будете мріяти лише про одне – щоб жваве інтернет-спілкування як можна швидше перейшло в межі реальності.
БЛИЗНЮКИ
Проведуть цей день в спокійній і неквапливою обстановці. Поки ви захищені від побутових неприємностей і сімейних драм, вам є сенс зайнятися собою (наприклад, скласти план тренувань на весь холодний період).
РАК
Відчують потребу в мудрій пораді. Ви не зможете самостійно розібратися з усім, що відбувається у вашій душі, а тому будете шукати відповідні рекомендації на численних форумах в Інтернеті.
ЛЕВ
Сьогодні зазнають величезну радість від шопінгу. Товари, які вам вдасться придбати в рамках якоїсь акції, будуть мати дуже низьку ціну в поєднанні з високим рівнем якості.
ДІВА
Будуть відчувати величезну невпевненість у собі напередодні візиту до родичів своєї другої половинки. Щоб у цих людей залишилося приємне враження від знайомства з вами, просто будьте собою, забувши про всі маски і ролі.
ТЕРЕЗИ
У цей день добре займатися благодійністю. Тільки не будьте занадто довірливими, щоб вашою добротою не скористалися обманщики. Сприятливо укладати угоди, підписувати договори, домовлятися з партнерами, але діяти треба згідно з планом, щоб запустити колесо успіху і здійснити сплановане.
СКОРПІОН
Належить отримати ще один доказ любові своєї другої половинки. Ваш партнер по шлюбу підготує унікальний сюрприз, який викличе у вас навіть не радість, а скоріше захоплення і цілу хвилю приємних емоцій.
СТРІЛЕЦЬ
Стрільці, в цей день займуться вивченням свого внутрішнього світу. Ви помітите, що останнім часом дуже мало думали про душу, дозволивши собі цілком занурити в меркантильну атмосферу і в гонку за фінансовим благополуччям.
КОЗЕРІГ
На цей день рекомендується утриматися від сімейних дискусій. Ваші родичі відмовляться вислухати і прийняти все, що ви спробуєте до них донести, а тому найкращий для вас варіант – відкласти ці спроби до більш сприятливого моменту.
ВОДОЛІЙ
Отримають велику фінансову допомогу від старших членів сім’ї. Ці гроші ви вирішите витратити не на дозвілля і розваги, а на більш серйозні речі (наприклад, на погашення кредиту або на оплату прострочених рахунків).
РИБИ
В цей день приймуть важливе рішення щодо своїх нових любовних відносин. Ви і ваша половинка прийдете до висновку, що вам є сенс спробувати пожити разом і дізнатися, чи стане побут перешкодою для вашої палкої прихильності.