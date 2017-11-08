В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ЗАДЕРЖАЛИ ПЕДОФИЛА

В Торецке по подозрению в развращении девочки задержан молодой парень.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, 3 ноября пьяный 18-летний парень встретил возле одного из городских учебных заведений 11-летнюю девочку. Применяя физическое насилие, злоумышленник заставил ее пойти с ним. он привел свою жертву к разрушенному зданию общежития. Там он совершил в отношении несовершеннолетней развратные действия.
Девочке удалось вырваться из лап злоумышленника. Она убежала домой, где все рассказала родным.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.