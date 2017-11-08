ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 8 ЛИСТОПАДА

- 1620 — Битва на Білій Горі поблизу Праги.
- 1793 — Лувр відкрився для публіки.
- 1867 — Оперою Олексія Верстовського «Аскольдова могила» розпочав свій перший сезон постійний оперний театр у Києві (нині — Національна опера України).
- 1895 — Вільгельм Рентген винайшов X-промені під час дослідів з електрикою.
- 1909 — Відбулись установчі збори членів Київського товариства повітроплавання.
- 1923 — Гітлер здійснив невдалу спробу путчу в Мюнхені.
- 1927 — Закладено Дніпровську гідроелектростанцію потужністю 650 тис. кінських сил.
- 1935 — У Чернігові відкрито Літературно-меморіальний музей М.М. Коцюбинського.
- 1939 — У Мюнхені тесля Георг Ельзер вчинив невдалий замах на життя Гітлера.
- 1943 — війська 1-го Українського фронту зайняли районні центри Київської області — Макарів та Бишів.
- 1975 — У Ризі на кораблі «Сторожевой» розпочалось антиурядове повстання.
- 1999 — Папа Римський Іван-Павло II вперше в історії папства відвідав Грузію.
- 2004 — Президент Республіки Польща Александр Квасневський заявив, що демократія в Україні невпинно розвивається, про що свідчать українські президентські вибори.