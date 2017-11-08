ВИБІР МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ  

8 листопада Покровський міський центр зайнятості провів профорієнтаційні уроки для школярів загальноосвітніх шкіл №4 та №6 міста Покровська.
Під час профорієнтаційного уроку провідний фахівець з питань зайнятості Покровського МЦЗ Донецької області, Крістіна Насєкіна ознайомила школярів з послугами, які служба зайнятості надає молоді, умови вибору майбутньої професії, проаналізувала сучасний ринок праці, презентувала робітничі професії, які нині є найбільш затребувані роботодавцями. Під час уроку діти розширили свої уявлення про світ професій, ознайомилися з формулою вибору професій. Допомогою у визначенні з майбутньою професією є сучасне тестування «Моя кар’єра», метою даного тестування є визначення інтересів, вмінь і навичок та вибору майбутнього напрямку навчання для молоді. А також старшокласники переглянули інформаційні відеоролики та слайдові презентації, щодо правильного вибору майбутньої професії.
Фахівець служби зайнятості запропонувала учням завітати до Покровського міського центру зайнятості Донецької області та пройти поглиблене тестування, щоб відповідально підійти до вибору майбутнього професійного спрямування.