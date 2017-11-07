ПОРОШЕНКО УЗАКОНИВ ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС

В Україні вводяться електронна ідентифікація, електронний підпис і електронна печатка.
Про це йдеться в законі «Про електронні довірчи послуги», який підписав президент Петро Порошенко, передає прес-служба глави держави.
«Документ спрямований на реформування національної нормативної бази в сфері електронного цифрового підпису шляхом імплементації законодавства Євросоюзу, розвиток єдиного простору довіри на основі системи електронних довірчих послуг», — наголошується в повідомленні.
Закон також полегшує транскордонне використання онлайн-послуг, «створює умови для безпечної електронної ідентифікації і аутентифікації, а також взаємного визнання ключових компонентів транскордонних цифрових послуг, таких як електронна ідентифікація, електронні підписи, електронні документи та послуги, визначає основні принципи державного регулювання в сферах електронних довірчих послуг електронної ідентифікації».