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ПОРОШЕНКО УЗАКОНИВ ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС

07.11.2017 Новини Комментариев нет
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 В Україні вводяться електронна ідентифікація, електронний підпис і електронна печатка.

Про це йдеться в законі «Про електронні довірчи послуги», який підписав президент Петро Порошенко, передає прес-служба глави держави.

«Документ спрямований на реформування національної нормативної бази в сфері електронного цифрового підпису шляхом імплементації законодавства Євросоюзу, розвиток єдиного простору довіри на основі системи електронних довірчих послуг», — наголошується в повідомленні.

Закон також полегшує транскордонне використання онлайн-послуг, «створює умови для безпечної електронної ідентифікації і аутентифікації, а також взаємного визнання ключових компонентів транскордонних цифрових послуг, таких як електронна ідентифікація, електронні підписи, електронні документи та послуги, визначає основні принципи державного регулювання в сферах електронних довірчих послуг електронної ідентифікації».

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