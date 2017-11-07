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ПОРОШЕНКО УЗАКОНИВ ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС

07.11.2017 Сюжети Комментариев нет
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В Україні вводяться електронна ідентифікація, електронний підпис і електронна печатка.

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