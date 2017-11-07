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МИРНОГРАДСЬКІ СПОРТСМЕНИ ПОКАЗАЛИ ВИСОКІ РЕЗУЛЬТАТИ

07.11.2017 Сюжети Комментариев нет
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З 3 по 5 листопада у Торецьку відбувся IV Відкритий Всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед юнаків та дівчат. Участь у змаганнях взяли 150 спортсменів.

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