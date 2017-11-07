Головне управління ДФС у Донецькій області повідомляє, що зведений бюджет країни отримав понад 13 млрд гривень податків за десять місяців, що на 2,9 млрд грн, або на 29%, перевищує надходження аналогічного періоду 2016 року. З початку року до державного бюджету країни забезпечено збір у сумі 5,4 млрд. грн.. Цей показник на 1,8 млрд грн, або на 49%, вище за показник відповідного періоду минулого року.
Місцеві бюджети регіону за січень-жовтень 2017 року поповнились на 7,5 млрд. грн, що на 1,1 млрд. грн, або на 18% більше, ніж у 2016 році.
Фахівці звертають увагу на те, що у структурі зведеного бюджету країни найбільший приріст надходжень належить податку на прибуток підприємств. У цьому році підприємства Донеччини перерахували майже на 6 разів більше зазначеного податку, ніж торік. Так, за січень-жовтень 2017 року зведений бюджет отримав більше 13 млрд. гривень.
Обсяги надходжень податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету країни за десять місяців 2017 року збільшились на 1,2 млрд грн та склали 6,8 млрд гривень. Таке збільшення відбулось завдяки ефективній роботі фіскальної служби з детінізації ринку праці та протидії порушенням, а також посиленню контролю за дотриманням роботодавцями трудового законодавства.
Крім того, за звітний період значно зросли надходження податку на додану вартість. З початку 2017 року від платників Донецької області надійшло 1,6 млрд грн проти 1,1 млрд грн за відповідний період 2017 року.
У Головному управлінні ДФС у Донецькій області звертають увагу платників на необхідність своєчасного та в повному обсязі виконання своїх зобов’язань по сплаті податків і зборів, адже ці кошти йдуть на реалізацію соціально важливих проектів та економічний розвиток країни.