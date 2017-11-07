ЗА ЧАРКУ ДО СМЕРТІ ЗАБИЛИ ЖІНКУ

Причиною конфлікту між подружжям – стало користування «чоловічою» чаркою. Сп’янілий чоловік, за допомогою кулаків, намагався довести жінці свою правоту. В результаті від отриманих побоїв потерпіла померла, а зловмиснику тепер загрожує до 10 років позбавлення волі, повідомляє Покровській відділ поліції.
До чергової частини Добропільського відділення поліції надійшло повідомлення від працівників міської лікарні про те, що в квартирі 33-річного чоловіка виявлено труп жінки з ознаками насильницької смерті.
Під час перевірки було встановлено, що загиблою є 37-річна мешканка Краматорську. З’ясувалося, що жінка мешкала з чоловіком цивільним шлюбом. Напередодні подружжя зібралося розпивати спиртні напої. Для цього чоловік дістав дві чарки: більшу – для себе та меншу – для коханої.
«У мене такий принцип – чоловіки повинні пити з 80-грамової а жінки – з 30–грамової чарки», — каже затриманий.
Однак, під час вживання алкоголю, жінка порушила цю традицію. Це дуже розлютило принципового хазяїна квартири та між ними одразу почалася сварка. Під час «з’ясування стосунків» чоловік почав бити свою цивільну дружину. Через деякий час конфлікт був вичерпаний, але вночі жінка померла.
Інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Таким чином зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.