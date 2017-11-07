В Добропіллі неповнолітній побив свого товариша-боржника

16-річний підліток за допомогою сили повернув собі грошовий борг, ось тільки знайомого, який позичав у нього гроші, відправив на лікарняне ліжко. В ході досудового розслідування була встановлена ще одна жертва юного правопорушника, повыдомляє Покровський відділ поліції.
Під час «повернення» боргу, 16-річний хлопець жорстоко побив свого приятеля та забрав «заборговані» гроші. Відносно неповнолітнього зловмисника правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 «Розбій» Кримінального кодексу України.
Під час з’ясування всіх обставин події, співробітники поліції встановили, що в момент скоєння злочину разом з потерпілим був ще один неповнолітній – 14-річний хлопець, який також став жертвою злочинного нападу. Правопорушник заволодів і його грошами, однак фізичної сили не застосовував, лише погрожував.
Тепер відносно юного зловмисника відкрито ще одне кримінальне провадження за ч.1 ст. 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України. Правопорушник затриманий в порядку ст. 208 КПК України і знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання.