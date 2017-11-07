ВЕРХОВНА РАДА ЗАПУСКАЄ НОВИЙ ВЕБ-ПОРТАЛ

З метою досягнення більшої відкритості, прозорості та підзвітності перед громадянами Верховна Рада України запроваджує новий веб-портал «Електронний кабінет громадянина», що виступатиме в якості єдиної точки входу для роботи з такими електронними сервісами Верховної Ради України для громадян, як:
- нові веб-системи «Електронні звернення громадян» до ВРУ та «Запис громадян України на відкриті пленарні засідання» ВРУ;
- нова версія веб-системи «Законодавство України»;
- веб — портал «Громадське обговорення законопроектів» ВРУ;
- веб — портал «Електронні петиції до Верховної Ради України»;
- веб-портал «Відкриті дані» Верховної Ради України.
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Веб-портал «Електронний кабінет громадянина» ВРУ забезпечить зручний і легкий доступ до зазначених вище сервісів, створить безпечні умови роботи користувачів (громадян), а сучасний адаптивний дизайн систем дозволить комфортно працювати з усіма системами незалежно від типу пристрою, на якому працює користувач.
Відтепер електронні звернення громадян будуть інтегровані із автоматизованими системами «Листи та звернення громадян» та «Автоматизована система документообігу» ВРУ, що сприятиме прискореній реєстрації звернень і посилить контроль за їх своєчасним опрацюванням і наданням відповіді авторам звернень.