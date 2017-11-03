ШКОЛИ ПОКРОВСЬКА ПЕРЕХОДЯТЬ НА ЄДИНИЙ ГРАФІК РОБОТИ 03.11.2017 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Відповідно до наказу керівника Покровського відділу освіти було переглянуто графік роботи загальноосвітніх шкіл. Про це повідомила в.о. начальника відділу освіти Марина Голуб. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, Каникулы, капрі, красноармейск, МАРИНА ГОЛУБ, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри, Учеба, школа Додати коментар Отменить ответ