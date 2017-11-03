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ШКОЛИ ПОКРОВСЬКА ПЕРЕХОДЯТЬ НА ЄДИНИЙ ГРАФІК РОБОТИ

03.11.2017 Сюжети Комментариев нет
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Відповідно до наказу керівника Покровського відділу освіти було переглянуто графік роботи загальноосвітніх шкіл. Про це повідомила в.о. начальника відділу освіти Марина Голуб.

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