У ДОБРОПІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ВДАЛОСЯ ЗУПИНИТИ АФРИКАНСЬКУ ЧУМУ 03.11.2017 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.На території Добропільського району зняли карантин, що тривав від початку вересня, після підтвердження африканської чуми свиней у селі Ганнівка. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Африканская чума, АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ, Гнатовка, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри, чума Додати коментар Отменить ответ