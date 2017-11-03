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У ДОБРОПІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ВДАЛОСЯ ЗУПИНИТИ АФРИКАНСЬКУ ЧУМУ

03.11.2017 Сюжети Комментариев нет
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На території Добропільського району зняли карантин, що тривав від початку вересня, після підтвердження африканської чуми свиней у селі Ганнівка.

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