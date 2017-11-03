РАХУНКИ ДП «АРТЕМСІЛЬ» АРЕШТОВАНО

У четвер, 2 листопада, були арештовані рахунки держпідприємства «Артемсіль». Про це повідомляє ubr.ua.
У повідомленні держпідприємства відзначено, що арешт був проведений в рамках виконавчого провадження на стягнення з ДП 70,5 млн грн штрафних санкцій. Причина — порушення договору з КПВІ «Пам’ять» в період 2014-2015 рр. Компанії не перший рік судяться за своїми контрактами. КПВІ «Пам’ять» виготовляє плитку (цегла) з кухонної солі виробництва ДП «Артемсіль», а також соляні світильники.
В офіційному прес-релізі «Артемсолі» зазначається, що арешт рахунків може паралізувати його роботу. Виробник запевняє, що він став справжньою несподіванкою і загрожує чиновникам судами.
«На даний момент виконавча служба не повідомила належним чином ДП
«Артемсіль» про відкриття виконавчого провадження, що є порушенням ст. 28 закону України і ст. 19 Конституції України.
Згідно з отриманою інформацією з банків, які обслуговують рахунки підприємства, відкрито виконавче провадження про примусове виконання і винесено постанову про арешт майна ДП «Артемсіль», — наголошується в повідомленні.
«Артемсіль» є найбільшим в країні виробником солі — в минулому році на нього припадало майже 87% всього українського ринку. За 9 місяців 2017 р держпідприємство наростило своє виробництво на 13,8% — до 1,2 млн тонн солі. 43% з цього обсягу було відвантажено в європейські країни (513,3 тис тонн). Найактивніше українську сіль розкуповують Румунія, Угорщина, Польща, Словаччина, Сербія і Австрія.