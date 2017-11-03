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В МИРНОРАДСЬКИХ ОСББ РЕАЛІЗОВУЮТЬ ПРОЕКТИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИ ПІДТРИМЦІ ПРООН

03.11.2017 Сюжети Комментариев нет
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Спільний проект Європейського союзу та ПРООН діє в Україні для підтримки розвитку місцевих територій. Зокрема втілюються у життя ініціативи для реального покращення умов життя громад на місцевому рівні.

 

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