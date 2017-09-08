У Маріуполі викрито нарколабораторію

Прокуратурою Донецької області спільно із працівниками Головного управління Національної поліції в Донецькій області в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України викрито місце для незаконного виготовлення та вживання амфетаміну.
Нарколабораторію облаштували в одному з гаражів гаражного кооперативу у центрі міста Маріуполь.
Під час санкціонованого судом обшуку виявлено та вилучено обладнання для виготовлення наркотиків, прекурсори та готову наркотичну продукцію.
Наразі проводяться слідчі дії, направлені на встановлення усіх фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення, повного кола винних осіб — для притягнення їх до кримінальної відповідальності. Також встановлюються покупці та проводиться низка експертиз психотропної речовини.
Досудове розслідування триває.
Прес-служба прокуратури Донецької області