За втручання прокуратури відшкодовано збитки державі, завдані незаконним виловом риби

Нікольським відділом Волноваської місцевої прокуратури під час моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень виявлено факт не відшкодування державі шкоди, завданої водним живим ресурсам.
Згідно із рішенням суду, до адміністративної відповідальності за порушення правил використання об’єктів тваринного світу притягнуто особу, яка використовуючи гумовий човен, здійснювала вилов риби за допомогою забороненого знаряддя лову – сітки «павук». У результаті незаконного лову завдано шкоду рибному господарству України у сумі понад 47 тис грн. Однак судом, під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, питання щодо відшкодування завданої шкоди не вирішено.
Враховуючи вказаний факт, Нікольський відділ Волноваської місцевої прокуратури, з метою захисту інтересів держави, подав позов до суду про відшкодування збитків.
На теперішній час позов прокуратури задоволено в повному обсязі