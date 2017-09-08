ДП «Маріупольський морський торговельний порт» підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення

Маріупольською місцевою прокуратурою №1 повідомлено про підозру посадовій особі державного підприємства «Маріупольський морський торговельний порт» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).
Досудовим розслідуванням встановлено, що між державним підприємством та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір, відповідно до якого у липні 2015 року порт придбав сортовий металопрокат на загальну суму майже 2,5 млн грн.
Однак прокуратурою встановлено, що поставлена металопродукція не відповідає сертифікатам якості, а її фактичний стан оцінюється як «непридатний до використання», що унеможливлює виготовлення з неї виробів належної якості.
Тим не менш, посадовою особою державного підприємства прийнято зазначену металопродукцію, внаслідок чого підприємством здійснено перерахування грошових коштів за неї.
Таким чином державному підприємству завдано матеріальну шкоду у сумі майже 600 тис грн. Досудове розслідування триває.