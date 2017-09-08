﻿ Гороскоп на 8 вересня — ТБ КАПРІ

Гороскоп на 8 вересня

| 08.09.2017 | Гороскоп | Комментариев нет

ОВЕН (21 березня – 19 квітня)

Ось і наблизився кінець робочого тижня. Радійте, відпочинок близько!

ТІЛЕЦЬ (20 квітня – 20 травня)

Купіть собі капелюх. Це саме те, чого не вистачає вашому образу.

БЛИЗНЮКИ (21 травня – 20 червня)

Поруч з коханою людиною дні зовсім не здаються холодними! Насолоджуйтесь обіймами та ніжністю.

РАК (21 червня – 22 липня)

Не будьте занудою. Іноді краще відмовитися від консервативних поглядів.

ЛЕВ (23 липня – 22 серпня)

Почитайте книгу. Подаруйте собі задоволення.

ДІВА (23 серпня – 22 вересня)

Пора розпланувати вихідні. Вони повинні бути яскравими та насиченими.

ТЕРЕЗИ (23 вересня – 22 жовтня)

Сьогодні краще лягти спати раніше. Наберіться сил перед вихідними.

СКОРПІОН (23 жовтня – 21 листопада)

День пролетить легко й непомітно. Насолоджуйтеся приємним проведенням часу.

СТРІЛЕЦЬ (22 листопада – 21 грудня)

Приготуйте щось смачне. Пора відкрити свій кулінарний талант.

КОЗЕРІГ (22 грудня – 20 січня)

Прогуляйтеся осіннім парком. Це чудово підійме вам настрій.

ВОДОЛІЙ (21 січня – 18 лютого)

Квіти – це маленька радість. Посадіть квітку своїми руками й насолоджуйтеся красою природи.

РИБИ (19 лютого – 20 березня)

Проведіть час з друзями. Пора вливатися в атмосферу насичених вихідних!

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