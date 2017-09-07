7 вересня — День військової розвідки України

У міністерстві оборони України 7 вересня кожного року відзначається День військової розвідки України.
7 вересня 1992 року в відповідно до Указу Президента України «Про Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України» в складі оборонного відомства було створено розвідувальний орган стратегічного рівня, що стало початком історії військової розвідки незалежної України.
Розвідка — практика і теорія збору інформації про супротивника або конкурента для безпеки і отримання переваг в області озброєних сил, політики або економіки. Це зазвичай розуміють як частину організованого зусилля (тобто, на урядовому або корпоративному рівні). Розвідка може використовувати як легальні методи збору інформації (наприклад, збір і аналіз даних з публічних джерел, прослуховування радіоканалів з-за кордону, спостереження за допомогою розвідувальних супутників), так і нелегальні операції, що потрапляють під поняття «шпигунство» або «крадіжка інформації».