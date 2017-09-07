У МУЗЕЇ ПРОЙШОВ КІНОЛЕКТОРІЙ «ШЛЯХ ДО ПЕРЕМОГИ»  

На передодні Дня визволення Донбасу від нацистських загарбників до Покровського історичного музею завітали учні загальноосвітньої школи №15. Для дітей було підготовлено та проведено кінолекторій «Шлях до перемоги».
Чимало лихоліть випало на долю нашого народу, але найбільша з них це Друга Світова війна. Нацистський окупаційний режим з жорстокістю впроваджувався на територіях нашої держави та міста. Окупанти вбивали та мордували народ, знищували в концтаборах, вивозили молодь на роботи до Германії, прагнули колонізувати всю Європу. Проте наш народ не скорився, відстоявши свою свободу та мирне небо над головою.
Після переможних боїв під Сталінградом та Курськом Ставка Верховного Головнокомандуючого розробила план проведення Донбаської наступальної операції. В ході умілого керування та стрімкого наступу війська Південно-Західного та Південного фронтів зломили ворога та повністю звільнили від нацистських окупантів Донецький басейн.
Учні з захопленням слухали розповідь про бойові дії, які охопили їх рідний край в часи Другої Світової війни. Дізналися про жорстокість нацистів та політику окупаційного режиму. Переглянули фільм про одного з наших визволителів, земляка, генерал-майора Михайла Андрійовича Глобенка.
Потім школярі мали змогу ознайомитися з новою експозицією музею «Антитерористична операція на Сході України». Де побачили, як сьогодні розвиваються події на Сході України, як наші сучасники відстоюють незалежність нескореного Донбасу.