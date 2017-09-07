У Добропільському районі — африканська чума свиней

Стало відомо, що у Добропільському районі було підтверджено результатами лабораторних досліджень африканську чуму свиней . Про це розповів в.о. начальника Покровського районного управління ГУ Госпродпотребслужби в Донецькій області Олександр Чорний.
«Сьогодні вранці ми отримали повідомлення від наших сусідів з Добропільського району про те, що у них є підозра на захворювання на африканську чуму свиней, — сказав Олександр Михайлович. — Після обіду діагноз підтвердився. За наданою нам інформацією, від хвороби загинуло два поросяти у віці чотирьох місяців. Відібрані проби були відправлені в Дніпропетровську обласну лабораторію. Нам повідомили про результати дослідження по телефону. Даних про те, скільки голів свиней містилося в фермерському господарстві, у нас немає ».
Як повідомив Олександр Чорний, в Добропільському районі працюватиме надзвичайна протиепізоотична комісія, яка розробить заходи для запобігання поширенню захворювання згідно зі стандартною інструкцією при АЧС.