Оголошено переможницю конкурсу «Міс Україна-2017»

У столичному палаці «Україна» відбувся фінал національного конкурсу краси «Міс Україна-2017». Головною красунею України стала 18-річна Поліна Ткач з Києва. Дівчина вчиться в Національному Авіаційному Університеті на спеціальності «міжнародний бізнес». Першою «Віце-міс України» стала Ірина Ткачук, другою «Віце-міс» – Емілія Шах.
Переможниця представлятиме Україну на престижному міжнародному конкурсі краси «Міс Світу», який відбудеться в грудні в Пуерто-Рико. Корону переможниці передала «Міс Україна-2016» Олександра Кучеренко.
До складу журі цього року увійшли «Міс Україна 1995 року» Влада Литовченко, дизайнер Андре Тан, дизайнер Юлія Айсіна, телеведучий Дмитро Комаров, ресторатор Микола Тищенко, актор Володимир Горянський, модель Аліна Байкова, Олена Шоптенко, балерина Катерина Кухар та інші.