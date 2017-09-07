Гороскоп на 7 вересня

ОВЕН
Гарний день для кар’єрного росту. Проявіть ініціативу.
ТЕЛЕЦЬ
Займіться домашніми справами, проведіть час з рідними.
БЛИЗНЮКИ
Відновити енергію допоможе відпочинок у компанії друзів.
РАК
Якщо прагнете змін у житті, саме час зробити перший крок до мрії.
ЛЕВ
Сьогодні особливо важливо контролювати емоції та добирати слова.
ДІВА
Ви відчуєте неймовірну творчу енергію – займіться саморозвитком.
ТЕРЕЗИ
Не дозволяйте навіть близьким людям сьогодні Вами маніпулювати.
СКОРПІОН
Не кидайте розпочату справу, навіть якщо інші сумніваються.
СТРІЛЕЦЬ
Час проявити ініціативу і довести, що Ви здатні зробити неможливе.
КОЗЕРІГ
Корисно побути вдома, у затишку, і зайнятися рутинними справами.
ВОДОЛІЙ
Досить приховувати почуття, почніть говорити про них вголос.
РИБИ
Якщо щось задумали, то час починати діяти. Не сумнівайтеся у собі.