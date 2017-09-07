﻿ Гороскоп на 7 вересня — ТБ КАПРІ

Гороскоп на 7 вересня

| 07.09.2017 | Покровськ | Комментариев нет

ОВЕН

Гарний день для кар’єрного росту. Проявіть ініціативу.

ТЕЛЕЦЬ

Займіться домашніми справами, проведіть час з рідними.

БЛИЗНЮКИ

Відновити енергію допоможе відпочинок у компанії друзів.

РАК

Якщо прагнете змін у житті, саме час зробити перший крок до мрії.

ЛЕВ

Сьогодні особливо важливо контролювати емоції та добирати слова.

ДІВА

Ви відчуєте неймовірну творчу енергію – займіться саморозвитком.

ТЕРЕЗИ

Не дозволяйте навіть близьким людям сьогодні Вами маніпулювати.

СКОРПІОН

Не кидайте розпочату справу, навіть якщо інші сумніваються.

СТРІЛЕЦЬ

Час проявити ініціативу і довести, що Ви здатні зробити неможливе.

КОЗЕРІГ

Корисно побути вдома, у затишку, і зайнятися рутинними справами.

ВОДОЛІЙ

Досить приховувати почуття, почніть говорити про них вголос.

РИБИ

Якщо щось задумали, то час починати діяти. Не сумнівайтеся у собі.

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