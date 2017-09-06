У ПОКРОВСЬКОМУ РАЙОНІ  ЗА ДОБУ СТАЛОСЯ 2 ПОЖЕЖІ

У Покровському районі за минулу добу сталося 2 пожежі. Про це повідомили в ДПРЧ-51.
5 вересня , о 15:46, на диспетчерський пульт надійшло повідомлення про те, що горить сухостій уздовж залізничних колій між селами Сергіївка і Гришине. Причини займання та збитки встановлюються, постраждалих немає.
Пізніше, о 23:16, в пожежну частину повідомили про те, що в с. Гришине горить будівля. Пізніше з’ясувалося, що це покинутий одноповерховий будинок розміром 6: 8. Пожежа почалася з покрівлі будинку. Причини і сума збитку також встановлюються.