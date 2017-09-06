УДОСКОНАЛЕНО ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ СУБСИДІЙ

Кабінет Міністрів України затвердив постанову, якою змінено період, за який враховуються доходи під час призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, з чотирьох кварталів до двох кварталів. Отже розрахунок субсидії на опалювальний сезон у жовтні проводитися буде на підставі доходів за перше півріччя поточного року.
При призначенні субсидії на наступний термін враховуватиметься наявність простроченої понад два місяці заборгованості з оплати послуг, загальна їх сума перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Передбачено, що субсидія не може призначатися одночасно за місцем реєстрації особи та місцем її фактичного проживання.
Крім того, постановою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово- комунального обслуговування » в частині перегляду соціальних нормативів споживання газу для приготування їжі та підігріву води, а саме:
з 1жовтня поточного року діятимуть такі соціальні нормативи на газ:
на газову плиту (приготування їжі) – 3,3 куб. м на особу;
на газову плиту (приготування їжі і підігрів води) -5,4 куб. м на особу;
на газову плиту і водонагрівач – 10,5 куб. м на особу.
НАГАДУЄМО, що для призначення субсидій для придбання твердого
палива та скрапленого газу потрібно надати заяву та декларацію до управління соціального захисту населення.