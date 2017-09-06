РЕФОРМА ОСВІТИ УКРАЇНИ: ЩО ЧЕКАЄ УЧНІВ ТА ПЕДАГОГІВ?

5 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про освіту». Нова реформа торкнеться кількох пунктів: тривалість навчання у школі, зарплата для вчителів, спосіб атестації педагогів.
Згідно з новим законом школярі будуть отримувати повну середню освіту 12 років: початкова — 4 роки, середня — 5 років, профільна — 3 роки. За програмами «12-річки» навчання почнеться з 1 вересня 2018 року для повної загальної середньої освіти. Базова — з 1 вересня 2022 року, профільна — з 1 вересня 2027 року.
Також повинна підвищитися заробітна плата для вчителів, яка складе не менше трьох мінімальних зарплат навіть для працівників нижчої категорії.
В школу діти можуть йти з 6, 7 років, як і було до цього. Тривалість уроків також залишиться колишньою (35 хвилин — для 1 класів, 40 хвилин — для 2-4 класів, 45 хвилин — для 5-11 класів).
Всі предмети повинні викладатися державною мовою, що не стосується національних меншин. Для них навчання буде проводитися на своїй мові в окремих класах. Діти з вадами слуху будуть вчитися на мові жестів.
Атестація педагогічних працівників буде проходити кожні 5 років. Щоб успішно атестуватися, потрібно пройти сертифікацію (незалежне тестування, оцінка педагогічної діяльності). Після присвоєння категорії буде видаватися сертифікат. Це повинно вплинути на надбавку до зарплати педагога (10% від суми окладу).
Планується також створити сайт з електронними програмними підручниками, які будуть доступні для школярів.