Продолжается реконструкция Карловского водозабора

Как правило, схемы водоснабжения населенных пунктов предусматривают наличие как основного, так и резервного источника подачи воды. Многие фильтровальные станции КП «Компания «Вода Донбасса», получающие воду из канала Севрский Донец — Донбасс, имеют резервные водохранилища, поэтому, в случае чрезвычайных ситуаций водоснабжение потребителей не прекращается. Однако, к сожалению, резервные водохранилища есть не везде — Красноармейская и Великоанадольская фильтровальные, получающие воду по Южнодонбасскому водопроводу из канала, вынуждены работать без резерва. В мирное время эта проблема не была так заметна, но в 2014 году с началом боевых действий и повреждением канала СДД — единственного источника воды для этих фильтровальных, вопрос резервного водохранилища встал крайне остро. И руководство Компании приложило максимум усилий, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.