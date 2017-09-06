Матір «забула» 8-річну доньку у центрі реабілітації

Співробітники ювенальної превенції Добропільського відділення поліції відвідали 8 родин, які опинились у складних життєвих обставинах. Загалом в цих сім’ях виховується 14 дітей віком від 2-х до 14-ти років. Правоохоронці разом із співробітниками служби у справах дітей перевірили умови виховання неповнолітніх, забезпечення їх їжею, одягом, а також усім необхідним для відвідування навчальних закладів. В сімох родинах поліцейські були задоволені побаченим – батьки сумлінно виконують свої обов’язки та доглядають за дітьми. Ті діти, які ходять до школи, мають підручники та канцелярське приладдя. Батьки, якім раніше були зроблені зауваження з боку поліцейських та соцслужбовці, виправили свої помилки у вихованні — привели в належний стан свої оселі та й самі змінили свій спосіб життя.
Нажаль, не всі дорослі відповідально себе поводять. Так на обліку в соціальній службі перебуває родина, в якій 26-річна мати самостійно виховує трьох дітей, але восени цього року старшу 8-річну дівчинку було тимчасово вилучено із родини. Це сталося після чергової перевірки, під час якої співробітники служби у справах дітей прийшовши до жінки і побачивши, що вона мешкає з двома маленькими дітьми однорічним сином та восьми річною донькою, втретє вагітна. Але своїй старшій донечці горе-матір зовсім не приділяла уваги, часто залишала її у знайомих, забувши навіть погодувати. Тоді жінка пояснювала свою поведінку тим, що їй одній важко слідкувати за донькою, бо в неї на руках немовля та і через вагітність вона себе погано почуває. На той момент правоохоронці та соцпрацівники прийняли рішення на певний час помістити маленьку дівчинку до місцевого Центру соціально-психологічної реабілітації, а матері дали термін виправити ситуацію.
Прийшовши цього разу до молодої жінки для того, що б дізнатися чому вона не забирає доньку з Центру реабілітації і навіть не цікавиться її життям, поліцейські побачили, що жінка вже народила третю дитину. На питання ювенальників – чому в квартирі брудно і де знаходиться батько двох молодших хлопчиків, горе-матір відповісти не змогла, але пообіцяла виправитись і все ж таки повернути старшу доньку в родину.
Із горе-матір’ю була проведена профілактична бесіда, а також поліцейськими відносно неї був складений адміністративний протокол за ст. 184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей» Кодексу України про адміністративні правопорушення.