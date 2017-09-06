Завдяки перевіркам на стоп-контролях поліцейські припинили понад 3 тисячі правопорушень

За 8 місяців крізь блокпости Донеччини пройшли більше 76 тисяч одиниць вантажного транспорту, близько 450 тисяч легкових автівок та більше 1 млн.350 тисяч осіб.
За будь-якої погоди, у спеку та мороз, на пунктах контролю чергують співробітники поліції, які здійснюють перевірки документів громадян та огляд транспорту.
Бронежилет 4 класу, кевларова каска, яку можна знімати лише у спеку, автоматична зброя та запас набоїв – старший блокпоста, розташованого на виїзді з Маріуполя убік Запорізької області, АрменАгабалян готовий до будь-якого розвитку подій. Адже невідомо – хто знаходиться в наступному автомобілі, які його цілі та що він везе з собою.
Напрямок курортний, і транспортний потік тут значний, особливо у святкові дні, тому блокпост посилюють додатковими силами для ретельної та водночас швидкої перевірки, аби не створювати черги. Служба цілодобова, однак, щоб не втратити пильності, поліцейські чергуються кожні 2 години, а коли стовпчик термометру сягав 40 градусів та вище – кожні півгодини.
На цьому блокпості неодноразово вилучали зброю, гранати та наркотики. Поліцейський розуміє, що від його роботи тут, в зоні АТО, залежить безпека у мирних містах, як в регіоні, так і далеко за його межами.
— Ми маємо не допустити ввезення-вивезення зброї, боєприпасів, вибухівки, запобігти терактам та зберегти громадський порядок, — зазначає правоохоронець.
З початку року на блокпостах Донеччини виявлено 185 фактів незаконного обігу зброї і боєприпасів. Так, в серпні у Покровську поліцейські зупинили автомобіль з арсеналом зброї, який направлявся в Сумську область, при цьому водій запевняв, що не везе нічого забороненого і оглядати машину не має сенсу. У порушника вилучено 8 гранат, 18 запалів до гранат, димову шашку та сигнальну ракету.
А на КПВВ Новотроїцьке цього ж місяця був затриманий водій, який нелегально перевозив зброю з окупованої території – гранату, пістолет Макарова, який було викрадено в 2014 році з лінійного відділення міліції на ст. Слов’янськ та набої до нього.
Стоп-контролі також є надійним фільтром для виявлення бойовиків та їхніх пособників. Протягом року поліцейські виявили 683 особи, які, згідно з базами даних МВС, причетні до незаконних збройних формувань. По 42 фактам з них відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за рештою проводяться перевірки. Ще були встановлені 658 осіб, які підтримують зв’язок з учасниками НЗФ.
У Волновасі поліція затримала бойовика, який обстрілював Мар’їнку з важкої зброї, а коли його «однополчани» почали гинути, втік на підконтрольну Україні територію.
Завдяки онлайн-перевірці за розшуковими базами, яка займає кілька хвилин, правоохоронці затримують осіб, які перебувають у розшуку за скоєння злочинів. За 8 місяців було виявлено 222 втікача від закону, які тепер постануть перед судом. Днями в Мирнограді було затримано інтернет-шахрая, який виманював гроші у мешканців всієї України.
Крім того, за цей час на блокпостах виявлено 302 наркозлочини та вилучено 388 мобільних телефонів, які перебували у розшуку як викрадені.