﻿ Жителів Покровська запрошують на велопробіг по області — ТБ КАПРІ

Жителів Покровська запрошують на велопробіг по області

| 06.09.2017 | Новини | Комментариев нет

З 8 по 12 вересня в рамках святкування 500-річчя Реформації України на Донеччині відбудеться велопробіг, організований Управлінням у справах сім’ї та молоді ДонОГА.

До участі запрошуються всі, хто любить їздити на велосипеді. Можна проїхати як весь маршрут, так і його частину. Всі учасники будуть забезпечені харчуванням і проживанням.

Велоробіг пройде через всю область.

Маршрут велопробігу:

08.09 — Святогірськ, Лиман, Слов’янськ, Краматорськ

09.09 — Дружківка, Костянтинівка, Бахмут

10.09 — Покровск, Курахово

11.09 — Вугледар, Волноваха

12.09 — Маріуполь

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