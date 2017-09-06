Жителів Покровська запрошують на велопробіг по області

З 8 по 12 вересня в рамках святкування 500-річчя Реформації України на Донеччині відбудеться велопробіг, організований Управлінням у справах сім’ї та молоді ДонОГА.
До участі запрошуються всі, хто любить їздити на велосипеді. Можна проїхати як весь маршрут, так і його частину. Всі учасники будуть забезпечені харчуванням і проживанням.
Велоробіг пройде через всю область.
Маршрут велопробігу:
08.09 — Святогірськ, Лиман, Слов’янськ, Краматорськ
09.09 — Дружківка, Костянтинівка, Бахмут
10.09 — Покровск, Курахово
11.09 — Вугледар, Волноваха
12.09 — Маріуполь