Гороскоп на 6 вересня

ОВЕН
Не поддавайтесь хандре и отгоняйте от себя плохие мысли. Негатив — это враг, с которым нужно бороться.
ТЕЛЕЦ
Кажется, кто-то в вас влюбился. Присмотритесь к тем, кто вас окружает.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам на сегодня звезды пророчат программу максимум: не поддавайтесь на искушения пожирателей времени, и вы все успеете.
РАК
Запишитесь на танцы. И для здоровья полезно, и в личной жизни поможет решить проблемы.
ЛЕВ
Перестаньте бежать впереди времени. Вечная гонка за призрачными идеалами не принесет вам счастье и успех.
ДЕВА
Займитесь спортом. Это хорошо взбодрит не только тело, а и мысли.
ВЕСЫ
Сегодня вам поднимет настроение мандаринка. Не отказывайте себе в таком маленьком удовольствии.
СКОРПИОН
Борьба с ленью — дело тяжелое. Но если не сдаваться, результаты превзойдут ожидания.
СТРЕЛЕЦ
Начните день правильно. Плохое настроение не сулит ничего приятного.
КОЗЕРОГ
Мечтать не вредно. Главное, делать шаги навстречу их реализации.
ВОДОЛЕЙ
Придать сил и энергии вам сможет хобби. Обязательно уделите ему время.
РЫБЫ
Слушайте свою интуицию. Она поможет вам принять правильное решение.