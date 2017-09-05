РАДА МАЄ НАМІР СПРОСТИТИ ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛІВ НА УКРАЇНСЬКЕ МОВЛЕННЯ НА ТЕРИТОРІЯХ ОРДЛО

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект № 6565 про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції і прикордонних районах України. Таке рішення підтримали 267 народних депутатів.
Голова комітету ВР з питань свободи слова, представник фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар представила документ.
«Ідея законопроекту проста — на тимчасово окупованих територіях немає медіаринку, великі компанії не зацікавлені, тому що вони не можуть там збирати рекламу. Ми пропонуємо простимулювати українців створювати місцеві радіо-і телестанції в зоні розмежування. даний законопроект стосується питання як зони АТО, так і прикордонних регіонів «, — сказала Сюмар.
Вона пообіцяла, що до другого читання з проекту закону вилучено норми щодо ЄС і кордони, разом з тим залишать те, що стосується держкордону з Російською Федерацією.
Законопроект дає визначення таких понять:
дозвіл на тимчасове мовлення — дозвіл Нацради віщати телерадіокомпанії впродовж року на територіях з особливим режимом мовлення;
тимчасове мовлення — мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, яке здійснюється компаніями на підставі дозволу на тимчасове мовлення;
території з особливим режимом мовлення — прикордонні райони України, райони, які знаходяться на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями України та окремими районами Донецької і Луганської областей.
Крім того, документ пропонує Нацраді з питань телебачення і радіомовлення надати право видавати дозволи на тимчасове мовлення для тимчасово окупованих територій.