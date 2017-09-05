Поліцейські Донеччини вчать школярів користуватися мобільним додатком «Поліція 102»

З першого навчального дня правоохоронці по всій області завітали до школярів, аби розповісти, як нова розробка допоможе зберегти їхню безпеку. Поліцейські на практиці показали, як дитина може підключитися до системи інтелектуальної безпеки UASC та покликати поліцію на допомогу натисканням лише однієї, екстреної, кнопки. Як встановити корисну програму на свій гаджет – підкажуть інформаційні плакати, які поліція розмістила у всіх навчальних закладах.
Спілкування з поліцією переходить в режим онлайн. Кожна дитина, маючи сучасний мобільний телефон, може завантажити мобільний додаток «Поліція 102» та бути на зв’язку з поліцією цілодобово.
За допомогою зручної та функціональної програми можна екстрено викликати наряд поліції, натиснувши кнопку «102», повідомити про правопорушення, встановити «зону безпеки» для дитини тощо. Додаток було розроблено з розрахунком, щоб ним могли користуватися навіть першокласники.
Як завантажити та користуватися додатком, дітям розповіли працівники ювенальної превенції під час уроків безпеки у школах, які пройшли у Бахмуті, Слов’янську, Маріуполі та інших містах.
Правоохоронці звернули увагу школярів, що натискаючи кнопку екстреного виклику, їм не потрібно нічого пояснювати – програма сама відстежить їхнє місце знаходження, і наряд поліції терміново прибуде на допомогу.
Підлітки, які вже встановили додаток, активно користуються зручною функцією «повідомити про правопорушення» — для цього потрібно лише надіслати короткий опис порушення та за бажанням додати фото. Таке повідомлення прирівнюється до заяви, і поліцейські обов’язково відреагують на нього та здійснять перевірку згідно чинного законодавства.
Співробітники поліції наголосили: у разі будь-якої загрози, на вулиці чи вдома, слід звертатися до поліції. При цьому не варто замовчувати свою біду чи соромитися, адже сучасний поліцейський – це спеціально навчений фахівець для допомоги дітям.
Крім того, у навчальних закладах було розміщено плакати з детальною інструкцією, як встановити корисну програму на свій телефон. Безкоштовно завантажити її можна як вAppStore,так і вPlayMarket.
Нагадаємо, мобільний додаток «Поліція 102» було запущено на Донеччині близько трьох місяців тому, а сьогодні ним користуються вже понад 2 тисячі людей. З серпня він діє також на Закарпатті.